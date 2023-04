Exposition Gérard GORON Salle des Fêtes Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Exposition Gérard GORON 13 – 29 mai Salle des Fêtes Entrée libre

EXPOSITION: Gérard GORON Du 13 au 29 mai à la Salle des Fêtes

Couleurs temporelles de Bretagne



Couleurs temporelles de Bretagne**



Gérard GORON est musicien professionnel depuis plusieurs décennies. Pilier du groupe TRI YANN depuis 1977, il était présent à Batz-sur-Mer pour la toute première édition des Nuits Salines, ainsi qu’en 2019 pour leur dernière tournée Kenavotour.

En 2014, il découvre le pastel. Autodidacte, il se passionne et peint sans relâche. Puis il élargit sa palette en s’orientant vers l’acrylique.

Qualifiées de « peinture positive » par la presse, ses créations, certaines plus géométriques, cloisonnées et riches en couleurs, sont le reflet d’une région, de coutumes, de personnages d’hier, intégrés à notre monde d’aujourd’hui : des scènes de vie épurées, entre tradition et modernité.

En août 2020, la commune l'a invité à exposer dans la chapelle de Kervalet, cette année il revient nous présenter de nouvelles œuvres qu'il exposera dans la salle des Fêtes. Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-29T15:30:00+02:00 – 2023-05-29T19:00:00+02:00 CULTURE EXPOSITION

