Projection l’Europe de Francine Caron Salle des Fêtes, 24 mars 2023, Batz sur mer. Projection l’Europe de Francine Caron Vendredi 24 mars, 18h30 Salle des Fêtes L’EUROPE DE FRANCINE CARON Les Amis de la Gède proposent une projection des oeuvres et une lecture simultanée des poèmes de l’oeuvre de Francine CARON, « Europe ».

Un rapprochement poétique sera également proposé avec quelques tableaux signés de l’artiste batzienne Sylvie LEPELLETIER. >>Renseignements : Les Amis de la Gède

Un rapprochement poétique sera également proposé avec quelques tableaux signés de l'artiste batzienne Sylvie LEPELLETIER. >>Renseignements : Les Amis de la Gède

lesamisdelagede@gmail.com

Salle des Fêtes
26 rue de la Plage
44740 Batz sur mer

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-25T04:30:00+01:00

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-25T04:30:00+01:00 CULTURE EXPOSITION

