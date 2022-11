Spectacle « Fred Spector et les lutins de Noël » Salle des fêtes Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Spectacle « Fred Spector et les lutins de Noël » Salle des fêtes, 28 décembre 2022, Batz sur mer. Spectacle « Fred Spector et les lutins de Noël » Mercredi 28 décembre, 15h30 Salle des fêtes

À partir de 4 ans

Cette année le Père Noël est désespéré : l’étoile de Noël a disparu. Sans cette étoile, impossible de faire fonctionner l’usine à cadeaux. Avec l’aide précieuse des enfants et des deux plus amusants lutins de Noël « Boule De Neige » et « Tartiflette », Fred Spector va devoir retrouver sa trace. Cette fine équipe va voyager tout autour de la terre à la recherche d’indices : Alaska, usine à cadeaux, Las Vegas, potager à Dédé… Attention au rhume dans la caverne de l’ours Blanc, rigolade assurée sur la plage au milieu des poules et des mammouths. Du théâtre, des sketchs, des vrais musiciens et de la magie ! Vous êtes prêts pour l’aventure ? Alors c’est parti ! >> Gratuit. Sans réservation, mais places limitées à la capacité de la salle. Durée : 50 minutes

