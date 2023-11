Repas Paëlla Salle des fêtes Bas-Mauco Catégories d’Évènement: Bas-Mauco

Landes Repas Paëlla Salle des fêtes Bas-Mauco, 18 novembre 2023, Bas-Mauco. Bas-Mauco,Landes Repas Paëlla : paëlla-Pastis-Café.

Assiettes de Tapas.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes

Bas-Mauco 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Paëlla meal: paëlla-Pastis-Café.

Tapas plates Comida paëlla: paëlla-Pastis-Café.

Platos de tapas Paëlla-Mahlzeit: Paëlla-Pastis-Café.

Tapas-Teller Mise à jour le 2023-11-09 par OT Chalosse Tursan Détails Catégories d’Évènement: Bas-Mauco, Landes Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Bas-Mauco Departement Landes Lieu Ville Salle des fêtes Bas-Mauco latitude longitude 43.7948209;-0.554924

Salle des fêtes Bas-Mauco Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bas-mauco/