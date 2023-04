Ciné-concert Nanouk l’Esquimau Salle des Fêtes, Barjols (83), 5 mai 2023, .

Vendredi 05 mai 2023 – 20:30 – Salle des Fêtes (BARJOLS)

Jean-Paul Raffit • guitare électrique, effets, compositionsIsabelle Bagur • flûteJoël Grare • percussionsFilm : Nanouk l’esquimau (Flaherty, 1922)

Première partie : Restitution du travail du cycle d’ateliers animé par Jean-Paul Raffit avec la classe de 3eD du Collège Joseph d’Arbaud de Barjols, et sous la houlette du professeur de musique Christophe RUSSEAU.

« Six ans durant, j’étais l’un d’eux. J’ai partagé avec eux les dangers de la recherche quotidienne de nourriture. Aucune autre race ne survivrait dans ces contrées, et pourtant, ce furent les gens les plus joyeux que j’ai jamais rencontrés. Ma seule raison de faire ce film était ma profonde admiration pour ce peuple. » Robert Flaherty, qu’on peut considérer comme le pionnier de l’ethnofiction, publie « Nanouk l’Esquimau » en 1922. Premier documentaire long métrage, il rencontre un écho mondial. Mais que de difficultés pour le réaliser ! La première mouture enregistrée sur support nitrate fort inflammable s’est détruite. Quand à Nanouk (« ours » en inuktitut), un chasseur appelé Allariallak, il mourra de faim après le tournage lors d’une expédition de chasse. Flaherty auquel on doit aussi « Moana » (1928, Polynésie), « Tabou » (1929, Bali), « L’homme d’Aran » (1933, Irlande), « Louisiana Story » (1948), portait une extrême attention aux musique qui accompagnaient ses films. Des films lyriques et épicuriens, odes au courage, proches du mythe. D’où la gageure relevée par Jean-Paul Raffit et ses complices.

Salle des Fêtes, Barjols (83) 1 Place du 8 Mai 1945, 83670 Barjols

