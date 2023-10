Saison Culturelle > Théâtre « Sorcières » Salle des fêtes Barenton, 28 mars 2024, Barenton.

Barenton,Manche

Penda Diouf / Lucie Bérélowitsch / CDN Normandie-Vire

Où sont les femmes ?

Sans le cadre du partenariat du Pôle National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural.

Ce spectacle inspiré du livre de Jeanne Favret Saada, anthropologue tunisienne, « Les mots, la mort, les sorts », évoque les croyances populaires. Ces croyances empreintes de magie ont nourri la fiction de Penda Diouf, autrice, et de Lucie Bérélowitsch, metteuse en scène, directrice du CDN du Préau à Vire.

Les artistes ont arpenté le bocage du Sud-Manche à la rencontre d’habitants, de rebouteux, de coupeurs de feu, afin de mener l’enquête sur ces pratiques plus actuelles qu’on ne pourrait le croire.

Sorcières est nourri de ces partages et confidences, de toutes ces histoires inscrites dans le terreau

français et de moins en moins marginalisées.

À l’heure où une partie du féminisme se revendique du mouvement des witches (sorcières en anglais), du retour à des pratiques rituelles, d’un lien plus étroit à la nature, ce texte écrit pour trois comédiens, avec un univers musical fort, rend hommage à cet héritage immatériel.

La rythmique des mots, leur pouvoir, les tonalités, chuchotements, projections, secrets, instaurent

un dialogue entre les interprètes et les musiciens.

Sorcières rend hommage à la transmission orale par une écriture concrète, ancrée et riche de poésie.

A partir de 14 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-03-28 20:30:00 fin : 2024-03-28 . .

Salle des fêtes

Barenton 50720 Manche Normandie



Where are the women?

Without the partnership of the Pôle National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural.

Inspired by Tunisian anthropologist Jeanne Favret Saada’s book « Les mots, la mort, les sorts », this show evokes popular beliefs. These beliefs, imbued with magic, fed the fiction of author Penda Diouf and director Lucie Bérélowitsch, director of the CDN du Préau in Vire.

The artists travelled through the bocage of the Sud-Manche region, meeting with local inhabitants, bonesetters and fire-cutters, in order to investigate these practices, which are more current than one might think.

Sorcières is nourished by these conversations and confidences, by all these stories embedded in the French soil and less marginalized than ever

and less and less marginalized.

At a time when part of the feminist movement is reclaiming the witches? movement, the return to ritual practices and a closer connection with nature, this text, written for three actors and set to a strong musical universe, pays tribute to this intangible heritage.

The rhythm of the words, their power, the tones, whispers, projections and secrets, create a dialogue between the performers and the audience

a dialogue between performers and musicians.

Sorcières pays tribute to oral transmission through concrete, deeply rooted writing, rich in poetry.

Ages 14 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

¿Dónde están las mujeres?

Sin la colaboración del Pôle National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural.

Inspirado en el libro « Les mots, la mort, les sorts » de la antropóloga tunecina Jeanne Favret Saada, este espectáculo evoca las creencias populares. Penda Diouf, la autora, y Lucie Bérélowitsch, la directora y directora del CDN du Préau de Vire, han utilizado estas creencias mágicas como inspiración para su ficción.

Las artistas recorrieron el bocage de la región de Sud-Manche, se reunieron con la población local, curanderos y cortadores de fuego, para investigar estas prácticas, más actuales de lo que se cree.

Sorcières (Brujas) se nutre de estas conversaciones y confidencias, de todas estas historias que forman parte del suelo francés y que cada vez están menos marginadas

y cada vez menos marginadas.

En un momento en que una parte del feminismo reivindica el movimiento de las brujas, el retorno a las prácticas rituales y un vínculo más estrecho con la naturaleza, este texto, escrito para tres actores y ambientado con una poderosa partitura musical, rinde homenaje a este patrimonio inmaterial.

El ritmo de las palabras, su fuerza, los tonos, susurros, proyecciones y secretos, crean un diálogo entre los intérpretes y el público

un diálogo entre los intérpretes y los músicos.

Sorcières rinde homenaje a la transmisión oral a través de una escritura concreta, arraigada y rica en poesía.

A partir de 14 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Wo sind die Frauen?

Ohne die Partnerschaft des Pôle National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural.

Dieses Stück, das von dem Buch « Les mots, la mort, les sorts » der tunesischen Anthropologin Jeanne Favret Saada inspiriert wurde, erinnert an den Volksglauben. Diese von Magie geprägten Überzeugungen haben die Fiktion der Autorin Penda Diouf und der Regisseurin Lucie Bérélowitsch, Leiterin des CDN du Préau in Vire, genährt.

Die Künstlerinnen durchstreiften die Bocage des Süd-Manche und trafen sich mit Einwohnern, Scharlatanen und Feuerschneidern, um diese Praktiken zu untersuchen, die aktueller sind, als man denken könnte.

Sorcières ist von diesen Gesprächen und Vertraulichkeiten genährt, von all diesen Geschichten, die in der französischen Kultur verankert sind

frankreichs verankert sind und immer weniger marginalisiert werden.

In einer Zeit, in der sich ein Teil des Feminismus auf die Witches-Bewegung (englisch für Hexen), die Rückkehr zu rituellen Praktiken und eine engere Verbindung zur Natur beruft, ist dieser für drei Schauspieler geschriebene Text mit einem starken musikalischen Universum eine Hommage an dieses immaterielle Erbe.

Die Rhythmik der Worte, ihre Kraft, die Töne, das Flüstern, die Projektionen, die Geheimnisse, führen zu einem

einen Dialog zwischen den Darstellern und den Musikern.

Sorcières ehrt die mündliche Überlieferung durch eine konkrete, verankerte und poetisch reiche Schrift.

Ab 14 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

