Conférence audition et dépistage auditif Salle des Fêtes Barenton Catégories d’Évènement: Barenton

Manche Conférence audition et dépistage auditif Salle des Fêtes Barenton, 5 octobre 2023, Barenton. Conférence audition et dépistage auditif Jeudi 5 octobre, 10h30, 13h30 Salle des Fêtes GRATUIT – DÉPISTAGE AUDITIF SUR INSCRIPTION Cette conférence abordera les thèmes suivants : Comment fonctionne le système auditif ? Qu’est-ce qu’un système auditif déficient, les causes et les conséquences ? La perte du sens auditif a-t-elle un impact sur les autres facultés cognitives ? Comment l’appareillage permet de remédier aux troubles de l’audition ? Qu’est-ce que la boucle à induction magnétique ? De 13h30 à 18h, les personnes qui le souhaitent pourront faire un dépistage auditif GRATUIT sur inscription à la Salle de la Sélune, 15 Rue Pierre Crestey à BARENTON. Salle des Fêtes 405 rue de la Libération 50720 BARENTON Barenton 50720 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:30:00+02:00 – 2023-10-05T12:30:00+02:00

2023-10-05T13:30:00+02:00 – 2023-10-05T18:00:00+02:00 AUDITION Détails Catégories d’Évènement: Barenton, Manche Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 405 rue de la Libération 50720 BARENTON Ville Barenton Departement Manche Lieu Ville Salle des Fêtes Barenton latitude longitude 48.595528;-0.834535

Salle des Fêtes Barenton Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barenton/