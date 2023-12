Trio Jean-Lo Salle des fêtes | Ban de Laveline Ban-de-Laveline Catégories d’Évènement: Ban-de-Laveline

Vosges Trio Jean-Lo Salle des fêtes | Ban de Laveline Ban-de-Laveline, 20 avril 2024, Ban-de-Laveline. Trio Jean-Lo Samedi 20 avril 2024, 21h00 Salle des fêtes | Ban de Laveline Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T21:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T21:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00 Bal Folk organisé par l’association « Danses Folk » de Ban-de-Laveline

Musiciens: Trio Jean-Lo et intermède avec des musiciens locaux Salle des fêtes | Ban de Laveline Place Colonel Denis, 88520 Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est bal folk Détails Catégories d’Évènement: Ban-de-Laveline, Vosges Autres Code postal 88520 Lieu Salle des fêtes , Ban de Laveline Adresse Place Colonel Denis, 88520 Ban-de-Laveline Ville Ban-de-Laveline Departement Vosges Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes , Ban de Laveline Ban-de-Laveline Latitude 48.244018 Longitude 7.065301 latitude longitude 48.244018;7.065301

Salle des fêtes , Ban de Laveline Ban-de-Laveline Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ban-de-laveline/