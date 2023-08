Stage de danses irlandaises + Soirée Folk Salle des fêtes | Ban de Laveline Ban-de-Laveline Catégories d’Évènement: Ban-de-Laveline

Stage de danses irlandaises + Soirée Folk Samedi 23 septembre, 14h30 Salle des fêtes | Ban de Laveline Ban-de-Laveline Tarif du stage: 10,00 € Inscription sur place à 14h Stage de danses irlandaises de 14h30 à 18h

Repas avec apports de chacun à 19h

Repas avec apports de chacun à 19h

Soirée Danses Folk avec musiciens à 20h30 Salle des fêtes | Ban de Laveline Place Colonel Denis, 88520 Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est gaby.jeandel@wanadoo.fr 06 18 44 16 70

