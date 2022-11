Viendez-Voir Salle des fêtes | Ban de Laveline Ban-de-Laveline Catégories d’évènement: Ban-de-Laveline

Vosges

Viendez-Voir Salle des fêtes | Ban de Laveline, 15 avril 2023, Ban-de-Laveline. Viendez-Voir Samedi 15 avril 2023, 14h30 Salle des fêtes | Ban de Laveline Stage de danses irlandaises et bal folk proposé par l’atelier de Danses Folk de Ban-de-Laveline. handicap moteur mi Salle des fêtes | Ban de Laveline Place Colonel Denis, 88520 Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est Stage de danses irlandaises et Set Dancing, l’après-midi, animé par Delphine Diebold .

Bal Folk, en soirée, animé par Viendez-Voir. Viendez-Voir, c’est des musiques folks d’Europe, musique traditionnelle et compositions personnelles, interprétés avec accordéon, flûte à bec, percussions, clarinette, guitare, psaltérion, percussions, violon, flûte traversière et cornemuse.

