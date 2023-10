Cet évènement est passé Saint Martin Salle des fêtes Bailleul Catégorie d’Évènement: BAILLEUL Saint Martin Salle des fêtes Bailleul, 18 novembre 2017, Bailleul. Saint Martin Samedi 18 novembre 2017, 18h00 Salle des fêtes Costume bleu avec casquette

Morceau de Saint Martin Défilé :

Salle des fêtes – rue Paul Perrier – rue des sœurs noires – arrêt dans la cours de Victor Hugo avec spectacle de jonglerie – retour salle des fêtes Salle des fêtes 57, rue de Lille , 59270 Bailleul Bailleul Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-11-18T18:00:00+01:00 – 2017-11-18T18:45:00+01:00

2017-11-18T18:00:00+01:00 – 2017-11-18T18:45:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: BAILLEUL Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 57, rue de Lille , 59270 Bailleul Ville Bailleul Lieu Ville Salle des fêtes Bailleul latitude longitude 50.73716;2.738898

Salle des fêtes Bailleul https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/