Spectacle 2013 Salle des fêtes Bailleul, 16 novembre 2013, Bailleul.

L’HMB (Harmonie Municipale de Bailleul) présente tous les 2 ans un spectacle mêlant Musique, Danse, Chant et Théâtre.

Cette année, le spectacle, intitulé « LA VIE EN COULEURS », aura lieu les 16 novembre à 20h30, et 17 novembre à 16h, salle des fêtes, rue de Lille à Bailleul.

Un jeune garçon, assez introverti, entretien secrètement des sentiments pour la chef des majorettes de sa fanfare. Malheureusement cette charmante jeune fille préfère un grand et beau militaire au jeune musicien. Dans un décor de fête foraine actuelle et de fête de village d’antan le jeune garçon parviendra-t-il à conquérir le coeur de sa bien aimée ? Durant deux heures les spectateurs seront plongés dans un univers rempli d’humour et de mélodies entraînantes.

L’Harmonie Municipale de Bailleul est une formation composée de musiciens, danseuses et portes drapeaux. Elle compte une petite centaine de membres et pour l’occasion, elle fait appel a des talentueux chanteurs et acteurs locaux.

• Tarif 10 €, 5 € pour les moins de 12 ans

• Places limitées ! > Prévente des places sur Bailleul les

Dimanche 20/10 – 9h > 13h

Samedi 26/10 – 9h > 18h30

Mardi 29/10 – 9h > 13h

Vendredi 01/11 – 9h > 13h

Mardi 05/11 – 9h > 13h

Dimanche 10/11 – 9h > 13h

lundi 11/11 – 9h > 13h

Toutes les informations peuvent être retrouvées sur notre site internet : www.hmb-bailleul.fr ou par téléphone 06 95 51 68 80

Salle des fêtes 57, rue de Lille , 59270 Bailleul Bailleul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2013-11-16T20:30:00+01:00 – 2013-11-16T23:00:00+01:00

