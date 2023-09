Marché à Bagnac-sur-Célé Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé, 9 août 2023, Bagnac-sur-Célé.

Bagnac-sur-Célé,Lot

Marché hebdomadaire qui se tient sur la place du foirail tous les Mercredis.

Sont présents, Charcutier, fromager, boucher, volailler, poissonnier, boulanger, marchands-primeurs, plats cuisinés, vêtements, chaussures etc….

2023-08-09 08:00:00 fin : 2023-08-09 12:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie



Weekly market held on the Place du foirail every Wednesday.

You’ll find pork butchers, cheesemongers, butchers, poulterers, fishmongers, bakers, printers, ready-made meals, clothes, shoes and more?

Mercado semanal que se celebra en la Place du foirail todos los miércoles.

Encontrará charcuterías, queserías, carnicerías, pollerías, pescaderías, panaderías, imprentas, platos preparados, ropa, zapatos, etc

Wochenmarkt, der jeden Mittwoch auf dem Place du foirail stattfindet.

Hier gibt es Metzger, Käser, Fleischer, Geflügelhändler, Fischhändler, Bäcker, Händler, die Fertiggerichte, Kleidung, Schuhe usw. anbieten

