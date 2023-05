Concert de variété françaises à Bagnac-sur-Célé salle des fêtes, 10 juin 2023, Bagnac-sur-Célé.

Bagnac-sur-Célé,Lot

Cet ensemble vocal composé de personnes aimant chanter ensemble, dans une ambiance chaleureuse vous ferons partager un répertoire de variété françaises pour votre plus grand plaisir !.

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

salle des fêtes

Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie



This vocal ensemble composed of people who like to sing together, in a warm atmosphere will share with you a repertoire of French variety for your greatest pleasure!

Este conjunto vocal, compuesto por personas a las que les encanta cantar juntas, compartirá un repertorio de variedad francesa para su mayor placer

Dieses Vokalensemble besteht aus Personen, die gerne zusammen singen. In einer herzlichen Atmosphäre werden Sie ein Repertoire an französischen Varietäten zu Ihrem größten Vergnügen teilen!

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Figeac