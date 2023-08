Atelier d’Initiation danses trad en scène ouverte salle des fêtes, Badefols-sur-Dordogne (24), 15 septembre 2023, .

Atelier d’Initiation danses trad en scène ouverte Vendredi 15 septembre, 20h30 salle des fêtes, Badefols-sur-Dordogne (24) libre

Les initiations sont organisées les 1ers et 3emes vendredi du mois. Les intervenants et les musiciens sont différents lors de chaque session. Tous les musiciens et danseurs, qu’ils soient confirmés ou pas, sont bienvenus. La scène et le plancher sont ouverts à tous.

source : événement Atelier d’Initiation danses trad en scène ouverte publié sur AgendaTrad

salle des fêtes, Badefols-sur-Dordogne (24) Mairie D29 24150 Badefols sur Dordogne

salle des fêtes, 24150 Badefols-sur-Dordogne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T00:30:00+02:00

baltrad balfolk