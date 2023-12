Spectacle de théâtre Tonton Henri Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux Catégories d’Évènement: Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime Spectacle de théâtre Tonton Henri Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux, 13 janvier 2024, Bacqueville-en-Caux. Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-13 20:30:00 Venez assister à la représentation organisée par le Judo-club Bacquevillais avec la troupe Théâtre Fécamp, qui se tiendra à la Salle des fêtes de Bacqueville-en-Caux. Vous aurez l’opportunité de découvrir qui sera le bénéficiaire de l’héritage, et le sort en décidera par un quiz. Afin de garantir votre présence à cet événement, ou pour offrir des billets en cadeau de Noël, veuillez acheter vos billets d’entrée au magasin Poivre et Sel, situé sur la Route d’Ablemont à Bacqueville-en-Caux. Les billets sont disponibles tous les matins de 9h30 à 12h00. À partir de 12 ans..

Salle des fêtes

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux
Code postal 76730
Lieu Salle des fêtes
Adresse Salle des fêtes
Ville Bacqueville-en-Caux
Departement Seine-Maritime
Latitude 49.786625
Longitude 0.997983

