Rando d’Halloween Salle des fêtes Ayen, 31 octobre 2023, Ayen.

Ayen,Corrèze

Rando d’Halloween le mercredi 31 octobre départ de la salle des fêtes à 19h30.

Tarif : 5€ à partir de 12 ans.

Parcours de 8km environ – soupe et boisson des vampires à l’arrivée.

Venez déguisés, lampe de poche obligatoire.

Le circuit emprunte des sous bois, prévoir des chaussures adéquates.

Pensez à prendre votre timbale, vente possible 1€.

Inscription au 05 55 25 76 12 ou en ligne https://www.helloasso.com/associations/pays-des-buttes-calcaires/evenements/rando-d-halloween.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle des fêtes

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Halloween hike on Wednesday, October 31, departing from the salle des fêtes at 7.30pm.

Price: 5? for ages 12 and up.

Route approx. 8km – soup and vampire drink on arrival.

Come in disguise, flashlight mandatory.

The circuit takes in undergrowth, so bring suitable footwear.

Don’t forget to bring your tumbler, available for sale at 1?

Registration on 05 55 25 76 12 or online https://www.helloasso.com/associations/pays-des-buttes-calcaires/evenements/rando-d-halloween

Paseo de Halloween el miércoles 31 de octubre, con salida de la salle des fêtes a las 19.30 h.

Precio: 5? para niños a partir de 12 años.

Recorrido de unos 8 km. A la llegada, sopa y bebida de vampiro.

Ven disfrazado, antorcha obligatoria.

La ruta transcurre por maleza, así que trae calzado adecuado.

No olvide traer su vaso, que podrá adquirir por 1?

Inscripciones en el 05 55 25 76 12 o en línea https://www.helloasso.com/associations/pays-des-buttes-calcaires/evenements/rando-d-halloween

Halloween-Wanderung am Mittwoch, den 31. Oktober. Start an der Festhalle um 19:30 Uhr.

Preis: 5 ? ab 12 Jahren.

Strecke von ca. 8 km – Suppe und Getränk der Vampire am Ziel.

Kommen Sie verkleidet, Taschenlampen sind Pflicht.

Die Strecke führt durch Unterholz, daher sollten Sie geeignetes Schuhwerk tragen.

Denken Sie daran, Ihre Pauke mitzunehmen, Verkauf möglich für 1?

Anmeldung unter 05 55 25 76 12 oder online https://www.helloasso.com/associations/pays-des-buttes-calcaires/evenements/rando-d-halloween

Mise à jour le 2023-10-02 par Corrèze Tourisme