Buffet Farandole – Saint Sylvestre Salle des fêtes Aÿ-Champagne, 31 décembre 2023 19:30, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

L’association FESTI BISSEUIL organise un repas dansant pour le passage à la nouvelle année ! ✨

MENU

Apéritif et ses toasts

BUFFET FARANDOLE – SAINT SYLVESTRE

Foie gras, Saumon fumé, Salade périgourdine Marquise de jambon sec etc …

Suprême de chapon cuisson basse température à la crème de morilles, gratin dauphinois

Fromages de nos régions et son mesclun de salade

Dôme au chocolat

Café

Soupe à l’oignon

Enfants :

Buffet d’entrée

Suprême de poulet jaune

Gratin Dauphinois

Dessert

Réservation et règlement obligatoire avant le samedi 13 décembre 2023

Contact Mme De Jesus Magali.

Salle des fêtes

Aÿ-Champagne 51150 Marne Grand Est



The FESTI BISSEUIL association organizes a New Year’s Eve dinner-dance! ?

MENU

Aperitif and toast

FARANDOLE BUFFET – NEW YEAR’S EVE

Foie gras, Smoked salmon, Perigord salad Marquise de jambon sec etc …

Low-temperature capon supreme with morel cream, gratin dauphinois

Regional cheeses and mesclun salad

Chocolate dome

Coffee

Onion soup

Children’s menu

Starter buffet

Yellow chicken breast

Gratin Dauphinois

Dessert

Reservation and payment required by Saturday December 13, 2023

Contact Mme De Jesus Magali

La asociación FESTI BISSEUIL organiza una cena y un baile de Nochevieja ?

MENÚ

Aperitivo y brindis

BUFFET FARANDOLE – NOCHEVIEJA

Foie gras, salmón ahumado, ensalada Perigord, marquise de jamón curado etc…

Suprema de capón cocinada a baja temperatura con crema de colmenillas, gratin dauphinois

Quesos regionales y ensalada mixta

Cúpula de chocolate

Café

Sopa de cebolla

Menú infantil

Buffet de entrantes

Pechuga de pollo amarilla

Gratinado Dauphinois

Postre

Se requiere reserva y pago antes del sábado 13 de diciembre de 2023

Contactar con Mme De Jesus Magali

Der Verein FESTI BISSEUIL organisiert ein Tanzessen zum Jahreswechsel! ?

MENU

Aperitif und Toast

BUFFET FARANDOLE – SAINT SYLVESTRE

Foie gras, geräucherter Lachs, Salat Perigourdine Marquise de jambon sec etc …

Kapaunsuppe mit Morchelrahm, Dauphinois-Gratin

Käse aus unseren Regionen und Mesclun-Salat

Schokoladenkuppel

Kaffee

Zwiebelsuppe

Kinder :

Vorspeisenbuffet

Gelbe Hähnchenbrust

Gratin Dauphinois

Dessert

Reservierung und Zahlung bis Samstag, den 13. Dezember 2023 erforderlich

Kontakt Frau De Jesus Magali

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts