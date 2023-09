« J’ai rêvé du Père Noël » Animation-Spectacle à la ludo-médiathèque Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Labenne, 22 décembre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Aujourd’hui vous êtes invités au spectacle de la Compagnie La Marge Rousse dédiédédié aux 0/3 ans (à 10h) et aux 4 ans (à 11h) : « J’ai rêvé du Père Noël ».

2023-12-22 fin : 2023-12-22 12:00:00. EUR.

Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Today you’re invited to the Compagnie La Marge Rousse show dedicated to 0/3 year olds (at 10am) and 4 year olds (at 11am): « J’ai rêvé du Père Noël » (I dreamt of Santa Claus)

Hoy le invitamos a un espectáculo de la Compagnie La Marge Rousse dedicado a los niños de 0/3 años (a las 10 h) y de 4 años (a las 11 h): « J’ai rêvé du Père Noël » (« He soñado con Papá Noel »)

Heute sind Sie zur Vorstellung der Compagnie La Marge Rousse eingeladen, die den 0- bis 3-Jährigen (um 10 Uhr) und den 4-Jährigen (um 11 Uhr) gewidmet ist: « J’ai rêvé du Père Noël » (Ich habe vom Weihnachtsmann geträumt)

