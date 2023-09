L’Homme qui plantait des arbres_Saison Culturelle 2023-2024 Labenne Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Labenne, 20 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Un homme passe les dernières années de sa vie à planter des arbres. Au fil des ans, cet homme va rendre vie à une contrée aride et désolée en la transformant en une région fraîche et verdoyante. Spectacle jeune public à partir de 6 ans..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



A man spends the last years of his life planting trees. Over the years, this man brings a barren, desolate land back to life, transforming it into a fresh, verdant region. For young audiences aged 6 and up.

Un hombre pasa los últimos años de su vida plantando árboles. A lo largo de los años, este hombre devuelve la vida a una tierra estéril y desolada, transformándola en una región verde y fresca. Espectáculo para público infantil a partir de 6 años.

Ein Mann verbringt die letzten Jahre seines Lebens damit, Bäume zu pflanzen. Im Laufe der Jahre erweckt dieser Mann ein trockenes und trostloses Land zum Leben und verwandelt es in eine frische und grüne Region. Aufführung für junges Publikum ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS