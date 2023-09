« Chant parents/enfant » Animation-Spectacle à la ludo-médiathèque Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Landes « Chant parents/enfant » Animation-Spectacle à la ludo-médiathèque Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Labenne, 20 octobre 2023, Labenne. Labenne,Landes Aujourd’hui c’est « Chant Parent/Enfant » avec les 0/5 ans..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Today it’s « Parent/Child Singing » with 0/5 year olds. Hoy es « Canto para padres e hijos » con los niños de 0 a 5 años. Heute ist es « Eltern-Kind-Singen » mit den 0- bis 5-Jährigen. Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Labenne, Landes Autres Lieu Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Adresse Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Ville Labenne Departement Landes Lieu Ville Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Labenne latitude longitude 43.5958555;-1.4271293

Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Labenne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labenne/