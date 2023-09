Brille la lune et conte vieux renard_Saison Culturelle 2023-2024 Labenne Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau Labenne, 17 octobre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Dans son terrier, Vieux renard se prépare pour sa dernière tournée. De maisons en maisons, il va raconter son histoire ! Chez les renards, on est allumeur de rêves de père en fils. Spectacle jeune public à partir de 2 ans par la Compagnie Sac de billes mêlant contes, comtines, musiques et langage.

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

Salle des Fêtes avenue Jean Lartigau

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



In his burrow, Old Fox is preparing for his last tour. From house to house, he will tell his story! Among foxes, father and son are dream-makers. A show for young audiences aged 2 and up by Compagnie Sac de billes, combining storytelling, comedy, music and language

En su madriguera, el Viejo Zorro se prepara para su última gira. De casa en casa, contará su historia Los zorros son hacedores de sueños de padres a hijos. Espectáculo para público infantil a partir de 2 años de la Compagnie Sac de billes, que combina narración, comedia, música y lenguaje

In seinem Fuchsbau bereitet sich der Alte Fuchs auf seine letzte Tour vor. Von Haus zu Haus wird er seine Geschichte erzählen! Bei den Füchsen ist man vom Vater auf den Sohn ein Traumzünder. Kindertheaterstück ab 2 Jahren von der Compagnie Sac de billes, das Märchen, Komödien, Musik und Sprache miteinander verbindet

