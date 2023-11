Vernier Ludique 2023 Salle des fêtes Avanchet-Salève Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier Vernier Ludique 2023 Salle des fêtes Avanchet-Salève Vernier, 11 novembre 2023, Vernier. Vernier Ludique 2023 11 et 12 novembre Salle des fêtes Avanchet-Salève Cette 2e édition de Vernier Ludique vous propose deux jours de découverte de jeux, de rencontres d’auteurs, d’artistes et de spécialistes, de stands et d’animations! Les ludothèques de Vernier vous présenteront leur sélection en accès libre avec des animateurs et animatrices qui vous expliqueront les règles. L’association Faites Avanchets tiendra une buvette, la boutique L’Epée à Deux Nains sera également présente.

Un festival ouvert à toutes et tous, dès 8 ans. Programme sur

www.vernier.ch/actualites/vernier-ludique-2023 Salle des fêtes Avanchet-Salève Rue François-Durafour 17, 1220 Les Avanchets Vernier 1220 Châtelaine Genève [{« link »: « http://www.vernier.ch/actualites/vernier-ludique-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T13:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T13:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:00:00+01:00

2023-11-12T11:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

