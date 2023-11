Concours de belote ACCA Auzances Salle des fêtes Auzances, 25 novembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Concours de belote à la salle des fêtes d’Auzances à 20h

Organisé par l’ACCA d’Auzances.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des fêtes

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



SATURDAY NOVEMBER 25

Belote competition at the Auzances village hall at 8pm

Organized by the ACCA d’Auzances

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

Concurso de belote en la sala de fiestas de Auzances a las 20.00 horas

Organizado por la ACCA de Auzances

SAMSTAG, 25. NOVEMBER

Belote-Wettbewerb im Festsaal von Auzances um 20 Uhr

Organisiert von der ACCA d’Auzances

Mise à jour le 2023-11-07 par Marche et Combraille en Aquitaine