À portée de main
Salle des fêtes Auxy, 2 décembre 2023, Auxy.
Samedi 2 décembre, 15h00

L’Autre est l’Une.

L’Une représente la fraîcheur, la vitalité, l’insouciance.

L’Autre, d’âge mûr, est pleine de sagesse et de maturité.

L’Une est-elle le souvenir de l’Autre ? Colette se souvient de son enfance ; des éclats de rire sous le chapiteau, des jeux de doigts, jeux de corps, jeux de mots, jeux d’enfants, jeux de cirque. Cabriole, cascade, roulade, pirouette ou galipette.

Oh … hisse … sauter pour mieux rebondir,

Hophophop … lancer … pour mieux rattraper,

Flap flap … se balancer pour mieux voler et frissonner de joie. Quand je serai grande, rêvait Colette, je marcherai sur un fil ou sur une boule, j’aurai la tête à l’envers,

ou non … je serai acrobate, non trapéziste … Le cirque, ça respire la vie. Ça respire la fête. Ça inspire l’amour.

Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à Papa.

Le cirque, c’est l’insouciance, l’émerveillement.

Le cirque, c’est un rond de paradis, couleurs paillettes, avec des étoiles dans les yeux. Nous avons l’honneur, l’avantage et le privilège de vous inviter dans notre univers.

Rien n’est vrai, rien n’est faux.

Tout est inventé.

