Loiret Evasion Chapeautée salle des fêtes Auxy, 22 octobre 2023, Auxy. Evasion Chapeautée Dimanche 22 octobre, 14h00 salle des fêtes Entrée libre L’association Organza organise à Auxy le 22 octobre de 14h à 18h « Evasion Chapeautée ». Un après-midi convivial de rencontres, d’échanges et de partage pour se retrouver autour des nouvelles créations d’Organza. A partir de matières inertes, Organza propose un monde original, lumineux, fragile comme les matières délicates qui composent ses créations. Cet évènement offrira aux visiteurs un instant d’évasion, une parenthèse joyeuse étrangère à la routine du quotidien.

A cette occasion l’association présentera aussi ses autres univers :

o Aux songes des étoffes costumes 18ème,

o Eloge de la gourmandise,

o La légende des Roseïdes dans le cadre de la route de la rose. salle des fêtes rue de la salle des fêtes, 45340 auxy Auxy 45340 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

