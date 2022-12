Spectacle : « Crise de Mères » – Samedi 14 janvier Salle des fêtes Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Spectacle : « Crise de Mères » – Samedi 14 janvier Salle des fêtes, 14 janvier 2023, Aussonne. Spectacle : « Crise de Mères » – Samedi 14 janvier Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Salle des fêtes

Sur réservation

La troupe Les Imposteurs vous présente un vaudeville bien rythmé écrit par Martial COURCIER. Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945, 31700 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Solange , une femme de caractère qui ne s’en laisse pas conter, manipule ses filles sous prétexte de les aimer. Elle pense « faire leur bien ». Si l’aînée, Alice, se satisfait de la situation, la plus jeune, Sylvie, ne l’entend pas de cette oreille.

Quant au gendre, Bernard, il aurait bien un mot à dire, s’il parvenait à prendre la parole dans cet univers Ultra matriarcal!!

Un évènement fortuit finira par délier les langues, les passions et viendra libérer un secret soigneusement enfoui. des répliques venimeuses ou piques assassines , la famille se disloque et le public s’amuse.

