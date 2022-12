Don du sang – Samedi 24 décembre Salle des fêtes Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Haute-Garonne

Don du sang – Samedi 24 décembre Salle des fêtes, 24 décembre 2022, Aussonne. Don du sang – Samedi 24 décembre Samedi 24 décembre, 08h30 Salle des fêtes

Sur inscription

Par l’EFS Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945, 31700 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne [{« link »: « http://www.aussonne.fr/documents/400/nl_-_aussonne.pdf »}] Pièce d’identité obligatoire pour tous les donneurs Plus d’infos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T08:30:00+01:00

2022-12-24T13:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Place du 8 Mai 1945, 31700 Aussonne Ville Aussonne lieuville Salle des fêtes Aussonne Departement Haute-Garonne

Salle des fêtes Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/

Don du sang – Samedi 24 décembre Salle des fêtes 2022-12-24 was last modified: by Don du sang – Samedi 24 décembre Salle des fêtes Salle des fêtes 24 décembre 2022 Aussonne Salle des fêtes Aussonne

Aussonne Haute-Garonne