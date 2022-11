« Hôtel des deux mondes » par la Cie BB&BB – Samedi 19 novembre Salle des fêtes, 19 novembre 2022, Aussonne.

« Hôtel des deux mondes » par la Cie BB&BB – Samedi 19 novembre Samedi 19 novembre, 21h00 Salle des fêtes

Sur réservation

Théâtre intimiste à partir de 12 ans

Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945, 31700 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne

Une comédie philosophique d’Éric-Emmanuel Schmitt, mise en scène de Christophe Toublanc

Connaissez-vous l’hôtel des deux mondes ? Un établissement hors du commun !

Des pensionnaires qui n’ont pas demandés d’y séjourneret qui ne savent pas quand ils en sortiront…

Et cet ascenseur, pourquoi ne peut-on pas l’appeler ?

Et ces couloirs, pourquoi sont-ils nommés A et V ?

S’agit-il d’un hôtel ou d’un hôpital ?

Quelle est la tâche du Docteur S… ?

Et ce docteur, est-il un homme ou une femme ?

Et qui sont ces personnages muets, des infirmiers ?

Neuf personnes s’interrogent, se disputent, se moquent, s’attendrissent s’éprouvent.

Certains changeront, acteurs sans le savoir de la métamorphose des autres. Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, comédie et tragédie.

Entrée libre, places limitées



