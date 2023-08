Fêtes locales Salle des fêtes Aurions-Idernes, 3 septembre 2023, Aurions-Idernes.

Aurions-Idernes,Pyrénées-Atlantiques

12h15 : vin d’honneur animé par l’orchestre « Les A coups Fun ».

20h : buffet campagnard..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Salle des fêtes

Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12:15 pm: wine of honor animated by the orchestra « Les A coups Fun »

8pm : country buffet.

12.15 h: Vin d’honneur ofrecido por el grupo « Les A coups Fun ».

20.00 h: buffet campestre.

12.15 Uhr: Ehrenwein, musikalisch umrahmt von der Band « Les A coups Fun ».

20 Uhr: ländliches Buffet.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN