Fêtes locales Salle des fêtes Aurions-Idernes, 2 septembre 2023, Aurions-Idernes.

Aurions-Idernes,Pyrénées-Atlantiques

19h : repas moules/frites animé par la banda Les Zic-Bilh.

23h : bal animé par le podium « System D »..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Salle des fêtes

Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm: mussels and French fries dinner with entertainment by the banda Les Zic-Bilh.

11pm: dance with « System D » podium.

19.00 h: mejillones y patatas fritas amenizados por la banda Les Zic-Bilh.

23h: baile animado por el podio « Sistema D ».

19 Uhr: Essen mit Muscheln und Pommes frites unter der Leitung der Banda Les Zic-Bilh.

23 Uhr: Tanzveranstaltung mit dem Podium « System D ».

Mise à jour le 2023-08-25 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN