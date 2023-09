Concours de belote et repas moules frites à Auriolles Salle des fêtes Auriolles, 23 septembre 2023, Auriolles.

Auriolles,Gironde

Le Comité des fêtes organise un concours de belote à 14h30 – 1 Lot pour tous.

Puis un repas moules / frites à volonté (15€) à 20h30. Date limite de réservation le 20 Septembre au 05 56 61 35 36 ou 06 87 44 82 92.

RDV à la Salle des fêtes..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Salle des fêtes

Auriolles 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes organizes a belote competition at 2:30pm – 1 lot for all.

Then an all-you-can-eat mussels and French fries meal (15?) at 8:30pm. Reservations by September 20 on 05 56 61 35 36 or 06 87 44 82 92.

Meeting point at the Salle des fêtes.

A las 14.30 h, el Comité de Fiestas organiza un concurso de belote, con un premio para todos.

A continuación, a las 20.30 h, comida a base de mejillones y patatas fritas (15 euros). Las reservas deben hacerse antes del 20 de septiembre en los teléfonos 05 56 61 35 36 o 06 87 44 82 92.

Punto de encuentro en la Salle des fêtes.

Das Festkomitee organisiert um 14:30 Uhr einen Belote-Wettbewerb – 1 Los für alle.

Anschließend gibt es um 20:30 Uhr ein Essen mit Muscheln und Pommes frites (15?). Reservierungsschluss ist der 20. September unter 05 56 61 35 36 oder 06 87 44 82 92.

RDV im Festsaal.

