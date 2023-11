Marché de Noël Salle des fêtes Aurel, 2 décembre 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Le village d’Aurel vous accueille pour son traditionnel marché de Noël, venez dénicher de jolies réalisations et gourmandises pour vos cadeaux de fin d’année..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Salle des fêtes

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The village of Aurel welcomes you to its traditional Christmas market, where you can find beautiful creations and delicacies for your end-of-year gifts.

El pueblo de Aurel le da la bienvenida a su tradicional mercado navideño, donde podrá hacerse con bellas creaciones y exquisiteces para sus regalos de fin de año.

Das Dorf Aurel empfängt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt, auf dem Sie schöne Dinge und Leckereien für Ihre Weihnachtsgeschenke finden können.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans