Foire aux Livres Salle des Fêtes, 3 septembre 2023, Auppegard.

Auppegard,Seine-Maritime

Le comité des Fêtes vous propose une foire aux livres à la salle communale..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 . .

Salle des Fêtes

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie



The Comité des Fêtes is holding a book fair in the Salle Communale.

El Comité de Fiestas organiza una feria del libro en la Sala Comunal.

Das Festkomitee bietet Ihnen einen Büchermarkt im Gemeindesaal an.

