MARCHÉ DE NOÊL SALLE DES FÊTES Aulon, 7 décembre 2023, Aulon.

Aulon,Haute-Garonne

Venez rencontrer les artisans et créateurs locaux.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 19:00:00. .

SALLE DES FÊTES place de l’eglise

Aulon 31420 Haute-Garonne Occitanie



Come and meet local artisans and creators

Venga a conocer a artesanos y diseñadores locales

Treffen Sie lokale Handwerker und Designer

Mise à jour le 2023-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE