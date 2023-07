MADEMOISELLE SERGE – GAI-RIRE SALLE DES FETES Aulnois, 10 novembre 2023, Aulnois.

Aulnois,Vosges

« Attention messieurs dames, je ne suis pas narcissique je suis juste réaliste…. Donc qu’on se le dise, je serai la personne la plus intéressante à regarder et à écouter dans ce spectacle. J’ai été la meilleure maman du monde…. Jusqu’à ce que j’aie des enfants, ensuite ma vie est partie en cacahuètes ! De maman hystérique à prof d’EPS en passant par cascadeuse et aventurière, malgré moi, embarquez dans un voyage où humour et joie de vivre triomphent de tout, si si vous verrez ! En résumé, dans Gai Rire soit vous riez, soit vous tombez amoureux de moi. Merci de me le faire savoir après le spectacle, sinon ça risque de perturber ma performance. »

A partir de 10 ans.

Spectacle organisé dans le cadre du festival Histoires d’en rire.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 22:00:00. 0 EUR.

SALLE DES FETES

Aulnois 88300 Vosges Grand Est



« Ladies and gentlemen, I’m not a narcissist, I’m just a realist? So let?s face it, I?ll be the most interesting person to watch and listen to on this show. I was the best mom in the world…. Until I had kids, then my life went to hell! From hysterical mom to PE teacher to stuntwoman and adventurer, in spite of myself, embark on a journey where humor and joie de vivre triumph over all, if you will! In short, in Gai Rire either you laugh or you fall in love with me. Please let me know after the show, otherwise it might disrupt my performance. »

Ages 10 and up.

Show organized as part of the Histoires d’en rire festival.

Admission free, subject to availability.

« Señoras y señores, no soy narcisista, sólo soy realista? Así que seamos realistas, voy a ser la persona más interesante de ver y escuchar en este programa. Yo era la mejor madre del mundo…. Hasta que tuve hijos, ¡entonces mi vida se fue al infierno! De mamá histérica a profesora de educación física, a doble de acción y aventurera, a pesar de mí misma, embárcate en un viaje en el que el humor y la alegría de vivir triunfan por encima de todo, ¡no lo dudes! En resumen, en Gai Rire o te ríes o te enamoras de mí. Por favor, avísame después del espectáculo, de lo contrario mi actuación puede verse interrumpida

A partir de 10 años.

Espectáculo organizado en el marco del festival Histoires d’en rire.

Entrada gratuita, según disponibilidad.

achtung, meine Damen und Herren, ich bin nicht narzisstisch, ich bin nur realistisch… ». Ich bin also die interessanteste Person, die man in dieser Show sehen und hören kann. Ich war die beste Mutter der Welt….. Bis ich Kinder hatte, dann ging mein Leben den Bach runter! Von der hysterischen Mutter über die Sportlehrerin bis hin zur Stuntfrau und Abenteurerin wider Willen – begeben Sie sich auf eine Reise, auf der Humor und Lebensfreude über alles triumphieren, wenn Sie es denn sehen werden! Kurz gesagt: In Gai Rire lachen Sie entweder oder Sie verlieben sich in mich. Bitte lassen Sie es mich nach der Vorstellung wissen, da es sonst meine Aufführung stören könnte »

Ab 10 Jahren.

Die Aufführung findet im Rahmen des Festivals Histoires d’en rire statt.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-07-19 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE