15e nuit de la chouette-Audes (03) Salle des fêtes Audes, 4 mars 2023, Audes. 15e nuit de la chouette-Audes (03) Samedi 4 mars, 19h45 Salle des fêtes Audes

Gratuit

Samedi 4 mars, venez découvrir la vie nocturne à travers la projection d’un diaporama puis d’une sortie. Salle des fêtes Audes 23 route du musée de Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes À l’occasion de cette 15e édition de la nuit de la chouette, le groupe local de Montluçon vous invite à découvrir les rapaces nocturnes. -Rendez-vous le samedi 4 mars 2023, à 19h45 à la salle polyvalente de Audes– Au programme : La projection d’un diaporama sur les rapaces nocturnes, puis une sortie découverte et observation.

L’itinéraire de la sortie se fera à proximité de la salle polyvalente. C’est une petite sortie, accessible au plus grand nombre.

