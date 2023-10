Caravane-Terre de jeux 2024 salle des fêtes Audebert Négrondes, 24 octobre 2023, Négrondes.

Négrondes,Dordogne

Sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature

Une occasion de découvrir gratuitement les disciplines présentes aux Jeux Olympiques et paralympiques pour les enfants de 8 à 11 ans !

Accueil de 8h30 à 9h30

Activités sportives de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Fin de journée : 16h – 16h30

Prévoir un pique-nique pour chaque journée. Vêtements de sport adaptés

à la pratique sportive et au temps (prévoir une gourde d’eau).

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:30:00. .

salle des fêtes Audebert

Négrondes 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-02 par Isle-Auvézère