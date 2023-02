Little Big Noz Salle des fêtes, Aucaleuc (22)

Entrée libre

avec Ronan Le Gouriérec Salle des fêtes, Aucaleuc (22) La Croix Salle des fêtes, 22100 Aucaleuc, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41051”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] L’énergique saxophoniste Ronan Le Gouriérec, en compagnie des musiciens du département musique traditionnelle des écoles de musique de Dinan Agglomération vont faire danser la salle des fêtes d’Aucaleuc ! Au centre des danseuses et des danseurs, de tous âges, tous niveaux, toutes morphologies et tous milieux sociaux confondus, les protagonistes jouent et improvisent un répertoire original. Une proximité pour retrouver de la complicité. Avec Little Big Noz, préparez-vous à « balancer » ! source : événement Little Big Noz publié sur AgendaTrad

