N'i a Pro salle des fêtes Aubres, 25 novembre 2023, Aubres.

Aubres,Drôme

Ça suffi t, crièrent en occitan les vignerons du Languedoc condamnés à la misère ou à l’exil, eux qui ont mené 15 ans de luttes insurrectionnelles, jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-des-Corbières en 1976..

2023-11-25 20:00:00

salle des fêtes

Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enough is enough », cried the Languedoc winegrowers in Occitan, condemned to poverty or exile, who had led 15 years of insurrectionary struggles, culminating in the tragic demonstration at Montredon-des-Corbières in 1976.

Basta ya, gritaron los viticultores occitanos del Languedoc, condenados a la miseria o al exilio, que habían protagonizado 15 años de luchas insurreccionales, culminadas en la trágica manifestación de Montredon-des-Corbières en 1976.

Es reicht! », riefen die zu Armut oder Exil verurteilten Winzer des Languedoc auf Okzitanisch. Sie hatten 15 Jahre lang aufständische Kämpfe geführt, bis hin zu der tragischen Demonstration in Montredon-des-Corbières 1976.

