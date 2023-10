Les accents, cette discrimination oubliée salle des fêtes Aubres, 25 novembre 2023, Aubres.

Aubres,Drôme

Pourquoi, en France, un seul accent estil jugé « normal » ? Pourquoi n’entend-on jamais ou presque à la télévision ou à la Comédie Française les intonations de Strasbourg, de Dax ou de Montpellier ?.

2023-11-25 16:30:00 fin : 2023-11-25 . .

salle des fêtes

Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Why is a single accent considered « normal » in France? Why do we almost never hear the intonations of Strasbourg, Dax or Montpellier on television or at the Comédie Française?

¿Por qué en Francia sólo se considera « normal » un acento? ¿Por qué casi nunca oímos las entonaciones de Estrasburgo, Dax o Montpellier en la televisión o en la Comédie Française?

Warum wird in Frankreich nur ein einziger Akzent als « normal » angesehen? Warum hört man im Fernsehen oder in der Comédie Française nie oder fast nie die Intonation von Straßburg, Dax oder Montpellier?

