Duo Mc Iver et Saunière Salle des Fêtes Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher Duo Mc Iver et Saunière Salle des Fêtes Aubigny-sur-Nère, 28 janvier 2024, Aubigny-sur-Nère. Aubigny-sur-Nère Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:30:00

fin : 2024-01-28 Pour célébrer le poète écossais Robert Burns, le comité de jumelage Aubigny-Haddington accueille Joanne Mc Iver, musicienne et chanteuse originaire de l’île d’Aran, au sud-ouest de l’Écosse accompagnée avec talent par Christophe Saunière à la harpe..

Pour célébrer le poète écossais Robert Burns, le comité de jumelage Aubigny-Haddington accueille Joanne Mc Iver, musicienne et chanteuse originaire de l’île d’Aran, au sud-ouest de l’Écosse accompagnée avec talent par Christophe Saunière à la harpe.

Sur scène, elle joue de la grande cornemuse (Great Highland bagpipes), de la cornemuse de chambre (Scottish smallpipes), de la flûte traversière, des flûtes irlandaises (whistles) et elle chante en gaëlique et en écossais. Joanne est la sonneuse de l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris. 12 EUR.

Salle des Fêtes

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE Détails Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Code postal 18700 Lieu Salle des Fêtes Adresse Salle des Fêtes Ville Aubigny-sur-Nère Departement Cher Lieu Ville Salle des Fêtes Aubigny-sur-Nère Latitude 47.488779 Longitude 2.440923 latitude longitude 47.488779;2.440923

Salle des Fêtes Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/