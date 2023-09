Marche Salle des fêtes Athos-Aspis, 8 octobre 2023, Athos-Aspis.

Athos-Aspis,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir notre belle commune du Béarn lors de cette marche en nature avec 2 parcours de 6 et 12 km non chronométrés.

Rendez-vous à 8h30 pour le 12 km et à 9h30 pour le 6 km.

A l’arrivée, buvette et petite restauration pour récompenser vos efforts..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Salle des fêtes

Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover our beautiful Béarn town on this nature walk, with 2 routes of 6 and 12 km, both untimed.

Meet at 8.30 am for the 12 km and at 9.30 am for the 6 km.

At the finish line, refreshments and snacks will reward your efforts.

Venga a descubrir nuestra bella ciudad bearnesa en este paseo por la naturaleza con 2 recorridos de 6 y 12 km sin límite de tiempo.

Cita a las 8h30 para los 12 km y a las 9h30 para los 6 km.

A la llegada, refrescos y tentempiés para recompensar sus esfuerzos.

Entdecken Sie unsere schöne Gemeinde im Béarn bei dieser Wanderung in der Natur mit 2 Strecken von 6 und 12 km ohne Zeitmessung.

Treffpunkt ist um 8:30 Uhr für die 12 km lange Strecke und um 9:30 Uhr für die 6 km lange Strecke.

Am Ziel werden Sie mit Getränken und kleinen Snacks für Ihre Anstrengungen belohnt.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Béarn des Gaves