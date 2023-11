L’encyclopédiste Salle des Fêtes Asques, 14 novembre 2023, Asques.

Asques,Gironde

Une pièce de théâtre qui convie humour et fantaisie autour de la parole. Une chevauchée bavarde, fantaisiste et délurée à travers la parole.

Le spectacle sera suivi d’un moment d’échanges autour d’un verre..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 22:30:00. .

Salle des Fêtes

Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A play that invites humor and fantasy around the spoken word. A chatty, whimsical and wild ride through the spoken word.

The show will be followed by a chat over a drink.

Una obra que invita al humor y la fantasía en torno a la palabra hablada. Un viaje parlanchín, caprichoso y salvaje a través de las palabras.

El espectáculo irá seguido de una charla en torno a una copa.

Ein Theaterstück, das Humor und Fantasie rund um das gesprochene Wort einlädt. Ein geschwätziger, fantasievoller und verrückter Ritt durch das Wort.

Im Anschluss an die Aufführung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Glas auszutauschen.

