Spectacle « Sauvage » – Compagnie La Cabale salle des fêtes Asques, 9 septembre 2023, Asques.

Asques,Gironde

Trois personnages avec leurs histoires, leurs rêves et leurs faiblesses…mais rapidement la tension monte et les personnages dérapent. Tout déborde ! Les personnages quittent la réalité pour s’offrir un souffle de liberté…les artistes sortent de scène pour jouer dans et avec le public…

Spectacle interactif et improvisation sont au rendez-vous pour un moment de plaisir partagé !

Moment d’échanges autour d’un verre après le spectacle.

Accès sans réservation : Participation 5€

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Soirée organisée par l’association Asques Hier et Aujourd’hui (A.H.A)..

2023-09-09

salle des fêtes

Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Three characters with their own stories, dreams and weaknesses? but soon the tension mounts and the characters go off the rails. All hell breaks loose! The characters leave reality behind them to give themselves a breath of freedom?the performers step off stage to play in and with the audience?

An interactive show and improvisation for a moment of shared pleasure!

Enjoy a drink after the show.

Access without reservation: Admission 5?

Free for children under 18.

Evening organized by the association Asques Hier et Aujourd?hui (A.H.A).

Tres personajes con sus propias historias, sueños y debilidades… pero la tensión no tarda en aumentar y los personajes se salen de madre. Todo se desborda Los personajes dejan atrás la realidad para darse un soplo de libertad? los intérpretes abandonan el escenario para jugar en y con el público?

Un espectáculo interactivo y de improvisación para un momento de placer compartido

Disfrute de una copa después del espectáculo.

Entrada sin reserva: 5?

Gratis para menores de 18 años.

Velada organizada por la asociación Asques Hier et Aujourd’hui (A.H.A).

Drei Charaktere mit ihren Geschichten, Träumen und Schwächen?aber schnell steigt die Spannung und die Charaktere geraten auf die schiefe Bahn. Alles läuft über! Die Figuren verlassen die Realität, um sich einen Hauch von Freiheit zu gönnen?die Künstler verlassen die Bühne, um im und mit dem Publikum zu spielen?

Interaktive Aufführungen und Improvisationen sorgen für einen Moment des gemeinsamen Vergnügens!

Nach der Vorstellung können Sie sich bei einem Glas austauschen.

Zugang ohne Reservierung: Teilnahmegebühr 5?

Kostenlos für Personen unter 18 Jahren.

Der Abend wird vom Verein Asques Hier et Aujourd’hui (A.H.A) organisiert.

