avec Les Genoux et Manquab’ Salle des fêtes, Arthon (36) Arthon Salle des fêtes, 36330 Arthon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41053 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] En 2023, Les Genoux fêtent leurs…20 ans! Le 1er juillet, soirée anniversaire d’été (le 25/11, soirée anniversaire d’hiver) sous chapiteau, aux Magnolets à Arthon (36) avec Les Genoux, Manquab’ et autres surprises buvette et restauration sur place Plus d’infos à venir source : événement Bal anniversaire des Genoux publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00

2023-07-01T23:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Arthon (36) Adresse Arthon Salle des fêtes, 36330 Arthon, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, Arthon (36)

