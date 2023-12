Artaix Marche du Muguet Salle des Fêtes Artaix, 1 mai 2024, Artaix.

Artaix Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01

.

5-10-15-20 km. Marche – footing – à cheval.

Des ravitaillements sont prévus sur les différents parcours.

Artaix en pays Charolais-Brionnais en Saône-et-Loire, à l’extrémité du sud-ouest de la Bourgogne. Le village est l’une des 6 communes qui ont la particularité d’être sur la rive gauche du fleuve la Loire. Elles sont nommées « d’Outre Loire ».

La commune est traversée par la Loire et le canal de Roanne à Digoin du Sud au Nord et 2 rivières l’Arçon et l’Arcel coulent d’Ouest en Est. De la plaine ligérienne aux côteaux qui la dominent, le paysage bocager et ses vertes prairies sont propices à l’élevage des bovins de race Charolaise.

Les bords de Loire classés Natura 2000, vous permettent de voir des cigognes, des hérons, des aigrettes…, la levée du canal, les chemins creux ainsi que les sous-bois en font un lieu privilégié pour la pratique de la randonnée.

.

Salle des Fêtes

Artaix 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



