Bal gascon Salle des Fêtes, Arsague (40) Bal gascon Salle des Fêtes, Arsague (40), 13 janvier 2024, . Bal gascon Samedi 13 janvier 2024, 21h00 Salle des Fêtes, Arsague (40) Salle des Fêtes, Arsague (40) D7

Salle des Fêtes, 40330 Arsague, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T21:00:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00

2024-01-13T21:00:00+01:00 – 2024-01-14T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des Fêtes, Arsague (40) Adresse D7 Salle des Fêtes, 40330 Arsague, France Age max 110 Lieu Ville Salle des Fêtes, Arsague (40) latitude longitude 43.587076;-0.794137

Salle des Fêtes, Arsague (40) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//