Elixir Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Salle des fêtes | Ars-sur-Moselle Bal folk et musiques traditionnelles avec initiation par les enfants Traditionnel bal folk de la coopérative de l'école d'Ars. Les enfants qui apprennnent les danses à l'école font une démonstration d'une 1/2h avant d'inviter les présents et les habitués des bals folk à prendre le relais! Bar, crêpes et bons produits maison disponibles toute la soirée. Après les danses proposées par le groupe, les danseurs sont invités à choisir leurs propres danses que les musiciens interprètent sur demande!

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T23:59:00+01:00

