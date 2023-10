« CHATAIN croque l’actu » Les célébrités s’invitent à ARROMANCHES ! SALLE DES FETES Arromanches-les-Bains, 22 octobre 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Arromanches Loisirs Culture invite Philippe Chatain pour un spectacle Interactif et décapant ! Plusieurs fois primé lors de festivals.

Un cocktail d’humour et d’imitations à déguster sans modération avec des parodies de chansons et l’actualité décalée des célébrités.

Retrouvez sur scène : Des Bodin’s, des Chevaliers du Fiel, de la Chantal Ladessou, de la Roumanoff, du Éric Antoine, du Laspalès & Chevalier, du Bigard, du Dany Boon, du Dubosc, du Macron, du Sarkozy, du Hollande, du François Damiens, Omar Sy, du M, du Doré, du Guégan, du Clerc, du Brel, du Aznavour, du Vianney, du Bruel, du Stromaé et bien d’autres !.

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 16:00:00. .

SALLE DES FETES place du 6 juin 1944 (place du Musée)

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Arromanches Loisirs Culture invites Philippe Chatain to perform an interactive show! Winner of several festival awards.

A cocktail of humor and imitations to be savored without moderation, with song parodies and offbeat celebrity news.

Join us on stage: Bodin’s, Chevaliers du Fiel, Chantal Ladessou, Roumanoff, Éric Antoine, Laspalès & Chevalier, Bigard, Dany Boon, Dubosc, Macron, Sarkozy, Hollande, François Damiens, Omar Sy, M, Doré, Guégan, Clerc, Brel, Aznavour, Vianney, Bruel, Stromaé and many more!

Arromanches Loisirs Culture invita a Philippe Chatain a presentar un espectáculo interactivo Ganador de varios premios en festivales.

Un cóctel de humor e imitaciones para saborear sin moderación, con parodias de canciones y noticias de famosos poco convencionales.

Acompáñenos en el escenario: Bodin’s, Chevaliers du Fiel, Chantal Ladessou, Roumanoff, Éric Antoine, Laspalès & Chevalier, Bigard, Dany Boon, Dubosc, Macron, Sarkozy, Hollande, François Damiens, Omar Sy, M, Doré, Guégan, Clerc, Brel, Aznavour, Vianney, Bruel, Stromaé ¡y muchos más!

Arromanches Loisirs Culture lädt Philippe Chatain für eine interaktive und ätzende Show ein! Mehrere Male auf Festivals ausgezeichnet.

Ein Cocktail aus Humor und Imitationen, den Sie ohne Mäßigung genießen können, mit Parodien von Liedern und der schrägen Aktualität von Berühmtheiten.

Auf der Bühne stehen: Bodin’s, Chevaliers du Fiel, Chantal Ladessou, Roumanoff, Eric Antoine, Laspalès & Chevalier, Bigard, Dany Boon, Dubosc, Macron, Sarkozy, Hollande, François Damiens, Omar Sy, M, Doré, Guégan, Clerc, Brel, Aznavour, Vianney, Bruel, Stromaé und viele andere mehr!

